اليونايتد يكتسح سوسييداد برباعية وفوز روما وتوتنهام وتعادل الميلان وخسارة ليفركوزن‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

ضمن فعاليات ذهاب الدور الـ32 من منافسات الدوري الاوروبي، حسم نادي ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي موقعته امام ريال سوسييداد الاسباني وبواقع 4-0 ليعزز الشياطين الحمر من حسم تأهلهم في موقعة الاياب على ارضهم في الاولد ترافورد.



وفي الشوط الاول سيطر لاعبو اليونايتد على مجرياته بشكل كبير وسط تكتل دفاعي للاعبي سوسييداد في مناطقهم الدفاعية وبدأ ماركوس راشفورد من تهديد مرمى الفريق الباسكي منذ الدقائق الاولى حيث سدد كرة قوية تصدى لها الحارس اليخاندرو ريميرو بطريقة رائعة ليحرمه من هدف التقدم، وواصل لاعبو الشياطين الحمر ضغطهم وتصدى الحارس اليخاندرو ريميرو لانفرادية خطيرة من ماركوس راشفورد ليحرمه من هدف محقق وشهدت الدقيقة 27 هدف التقدم لليونايتد عبر برونو فيرنانديز بعد تمريرة حاسمة من راشفورد وهذا الهدف منح ابناء المدرب اولي غونار سولسكاير اريحية اكبر حيث هدأوا من وتيرة ضغطهم في ظل قلة حيلة لاعبي سوسييداد لينتهي هذا الشوط بتقدم اليونايتد وبواقع 1-0.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو سوسييداد الضغط بقوة في محاولة لاقتناص هدف التعادل حيث رمى الفريق الباسكي كل ثقله الهجومي الى الامام فيما اعتمد الفريق الانكليزي على الهجمات المرتدة لضرب تقدم خصمه ومن هجمة مرتدة سريعة تمكن برونو فيرنانديز من خطف هدف ثاني لليونايتد في الدقيقة 57 بعد عمل كبير من دانيال جايمس، وبعدها نجح ماركوس راشفورد من خطف هدف ثالث لليونايتد في الدقيقة 65 بعد تمريرة حاسمة من فريد وبعدها الغى حكم اللقاء هدف لدانيال جايمس بداعي التسلل ليخفق الفريق الانكليزي من خطف هدف رابع ولم ينجح لاعبو سوسييداد من القيام بأي ردة فعل تذكر في اللقاء وسط تفوق كبير للاعبي اليونايتد، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل لاعبو اليونايتد سيطرتهم الكبيرة على مجريات اللقاء وسط ضياع تام للاعبي الفريق الباسكي واختتم دانيال جايمس مسلسل الاهداف في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة بفوز مستحق لليونايتد وبواقع 4-0.

وفي باقي المباريات، انقاد نادي ال​ميلان​ الايطالي الى تعادل مرير خارج قواعده امام النجم الاحمر الصربي وبواقع 2-2 وكان الروسونيرو قد سجل هدف التقدم في الدقيقة 42 بهدف عكسي من المدافع رادوفان بانكوف وفي الشوط الثاني نجح الفريق الصربي من خطف هدف التعادل في الدقيقة 52 عبر غيلور كانغا قبل ان يمنح ثيو هيرنانديز هدف التقدم للميلان في الدقيقة 61 من ضربة جزاء قبل ان يعادل النجم الاحمر في الدقيقة 93 عبر بانكوف، وبدوره حقق نادي ​توتنهام​ هوتسبيرز الانكليزي فوزاً مهماً امام فولفسبرغر النمساوي وبواقع 4-1 وسجل اهداف السبيرز كل من سونغ هيونغ مين وغاريث بايل ولوكاس مورا وكارلوس فينيسيوس، ونجحين يونغ بويز السويسري من تحقيق فوز مثير امام باير ليفركوزن الالماني وبواقع 4-3 وتمكن يونغ بويز من خطف ثلاثة اهداف في الشوط الاول قبل ان يعود ليفركوزن الى اجواء اللقاء بخطف ثلاثة اهداف في الشوط الثاني قبل ان يخطف الفريق السويسري هدف رابع في الدقائق الاخيرة، فيما حقق نادي روما الايطالي الفوز امام براغا البرتغالي وبواقع 2-0 بهدفين سجلهما ادين دزيكو في الدقيقة 5 وبورخا مايورال في الدقيقة 87، فيما حسم التعادل السلبي اللقاء الذي جمع بين ​ليستر سيتي​ وسلافيا براغ، كما وحقق اولمبياكوس الفوز امام ايندهوفن وبواقع 4-2 وبدوره حقق دينامو زغرب الكرواتي الفوز امام كرازنودار الروسي وبواقع 3-2.

وقد خيّم التعادل الإيجابي 1-1 على لقاء كلوب بروج ودينامو كييف.