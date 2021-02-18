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رغم حالة الإغماء «غوميز» يواصل التهديف

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جدة - خالد شويل - رغم حالة الإغماء التي حدثت للاعب الهلال «غوميز» أثناء وقت الإحماء الذي سبق مباراة الهلال والاتفاق التي أقيمت على ملعب الملز بالرياض ضمن الجولة 19 من دوري كأس الأمير ، لم تمنعه هذه الإصابة من المشاركة مع الفريق، بل واستطاع تسجيل هدفين في وقت مهم للهلال، والملفت للنظر للاعب «غوميز» في هذه المباراة أنه لم يعد للخلف كثيراً كما كان يفعل مع المدرب السابق «رازفان»، فكان أغلب لعبه داخل الصندوق وهذا ساعده على تسجيل هدفين رفع من رصيده إلى «14» هدفاً ليواصل صدارته لهدافي الدوري.
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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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