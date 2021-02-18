شكرا لقرائتكم خبر عن رغم حالة الإغماء «غوميز» يواصل التهديف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رغم حالة الإغماء التي حدثت للاعب الهلال «غوميز» أثناء وقت الإحماء الذي سبق مباراة الهلال والاتفاق التي أقيمت على ملعب الملز بالرياض ضمن الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لم تمنعه هذه الإصابة من المشاركة مع الفريق، بل واستطاع تسجيل هدفين في وقت مهم للهلال، والملفت للنظر للاعب «غوميز» في هذه المباراة أنه لم يعد للخلف كثيراً كما كان يفعل مع المدرب السابق «رازفان»، فكان أغلب لعبه داخل الصندوق وهذا ساعده على تسجيل هدفين رفع من رصيده إلى «14» هدفاً ليواصل صدارته لهدافي الدوري.