شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم فاق بثلاثة الاتفاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عاد فريق الهلال لطريق الانتصارات وتغلب على ضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في ختام لقاءات الجولة 19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت أهداف الهلال الثلاثة عن طريق بافيتيمبي قوميز (هدفين 58، 80)، أندريه كاريلو (د: 78)، فما سجل للاتفاق في الوقت بدل الضائع فيليب كيش من ضربة جزاء، وبهذه النتيجة يحقق الهلال الانتصار العاشر له في الدوري ليصل للنقطة 36 محتلاً وصافة الدوري، فيما تلقى الاتفاق خسارته الثامنة ليتجمد رصيده عند 27 نقطة وفي المركز السادس.