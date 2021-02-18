شكرا لقرائتكم خبر العين يحرم الأهلي من مزاحمة الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرط الأهلي في اغتنام فرصة تعثر المتصدر الشباب والذي خسر أمام الفتح بنتيجة 2-1 ، وجاءت الفرصة للأهلي الوصيف لتقليص الفارق بينه وبين الشباب إلى نقطة وحيدة إلا أن الأهلي تعثر هو الآخر عندما تعادل أمام متذيل الترتيب العين في اللقاء الذي جمع الفريقين وانتهى إيجابيا بهدف لمثله.

وشهد اللقاء أحوالا جوية صعبت المهمة على الفريقين، حيث كان هناك نشاط في هبوب الرياح والتي أثرت على أداء الفريقين خلال مجريات اللقاء، كون الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مكشوف من جوانبه الثلاثة مما جعل المدير الفني للأهلي يبدي انزعاجه من الملعب، حيث قال بعد اللقاء في تصريح للقناة الناقلة «إن هذا الملعب لا يناسب مباراة دوري محترفين، وأريد اللعب على الملعب الرئيس».

يذكر أن إدارة النادي هي من اختارت اللعب على الملعب الرديف حتى انتهاء صيانة الملعب الرئيس.

أحداث من المباراة:

أثرت الأحوال الجوية على أداء الفريقين خلال مجريات اللقاء.

تعطل تقنية الـ (VAR) عند الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

شهد اللقاء إلغاء هدف للأهلي في الدقيقة 55 بداعي التسلل.

مشاركة السنغالي مباي نيانغ للمرة الأولى بقميص الأهلي.

جمع حديث مطول مدرب العين مع قائد الفريق فيليب في وسط الملعب بعد نهاية اللقاء.

الأهلي بعد التعادل مع العين:

فرط في تقليص الفارق بينه وبين المتصدر.

انتهت آخر 3 مباريات للأهلي على ملعبه بالتعادل.

استقبلت شباك الأهلي هدفا على الأقل للمباراة الخامسة على التوالي.

استمرار عبدالرحمن غريب بالتسجيل للمباراة الثانية تواليا.

الجولة القادمة الأهلي يلاقي المتصدر الشباب.

العين بعد التعادل مع الأهلي: