تعثر أتلتيكو مدريد يحفز برشلونة والريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي فريق برشلونة مع ضيفه قادش الأحد المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ويدرك الفريق أن تحقيق نتيجة سلبية في الدوري ستبعده عن المنافسة على اللقب، وسينتهي موسمه عمليا.

وتعرض برشلونة لخسارة مهينة 1 / 4 أمام باريس سان جيرمان الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا وخسر صفر / 2 أمام أشبيلية في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا مطلع الشهر الجاري.

وتعادل أتلتيكو مدريد مع مضيفه ليفانتي 1/1 أمس الأول في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية، ليصبح عدد المباريات التي خاضها الفريق 22 مباراة، مثله في ذلك مثل برشلونة، ولكنه يتفوق بفارق تسع نقاط عن فريق برشلونة، صاحب المركز الثالث والذي يدربه رونالد كومان.

واستطاع قادش أن يحقق مفاجأة ويفوز على برشلونة 2 / 1 في ديسمبر الماضي، لذلك سيدخل برشلونة المباراة بحثا عن الثأر.

وأصبح جيرارد بيكيه، الذي شارك في مباراة باريس سان جيرمان، جاهزا للقاء رغم أنه تم استبداله في مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة، ومع ذلك ربما يدفع كومان بأوسكار مينجويزا.

وقال كومان «لا يدرك المرء أبدا متى ستكون اللحظة المناسبة، خاصة بعد فترة غياب استمرت ثلاثة أشهر، لقد شعر أنه بحالة جيدة، ومع ذلك لم يشعر بالارتياح، وعندما تكون خاسرا 1 / 4 لا ينبغي أن تخاطر».

المهمة الحالية للمدرب هي الاستمرار في الدفع بالمواهب الشابة مثل سيرجينو ديست وبيدري جوميز، بينما يظل في المنافسة على اللقب.

ويأمل ريال مدريد أيضا في أن يستغل تعثر جاره أتلتيكو مدريد، عندما يحل الفريق بقيادة مدربه زين الدين زيدان ضيفا على بلد الوليد بعد غد السبت.

ويحتل الريال المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف أتلتيكو، علما بأن الريال لعب مباراة أزيد من أتلتيكو، وسوف يسعى للحفاظ على فرصه لمواصلة الضغط على فريق أتلتيكو مدريد، بقيادة دييجو سيميوني.

ويلتقي أتلتيكو مع ليفانتي بعد غدا، ولكن على ملعب واندا متروبوليتانو هذه المرة، وسيكون الفريق مشغولا بالناحية الدفاعية.

ولا يزال أتلتيكو يملك أقوى خط دفاع، حيث تلقى 14 هدفا فقط في 22 مباراة، ولكن هذه هي المرة الأولى في حقبة سيميوني التي يفشل فيها الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه لست مباريات متتالية.