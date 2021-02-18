شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يقترب من الوصافة ويزيد معاناة التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت الأسهم الاتحادية في المنافسة على المراكز المتقدمة بعد أن سجل انتصاره عصر أمس على فريق التعاون بـ (2/1) في الجولة الـ19 لمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد إضافته النقطة الـ 32 التي وضعته في المرتبة الرابعة، فيما ترك فريق التعاون أكثر من علامة استفهام بتراجعه الفني وتسجيله الخسارة الثالثة على التوالي التي قادته إلى المركز الثامن بـ 25 نقطة.

وبادر التعاون في التسجيل في المواجهة التي أقيمت بملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببريدة برأسية لاعبه عبدالله ساني في الدقيقة 16 بتمريرة من اللاعب (كاكو)، وفي الدقيقة الـ 49 عادل الاتحاد النتيجة بواسطة رومارينيو بتمريرة من كمارا، وعزز مدافع الفريق حمد المنصور نتيجة فريقه بتسديدة زاحفة عند الدقيقة الـ 68.

وكان الفريقان تقاسما الأداء في شوطي المباراة، إذ كانت فيه السيطرة الميدانية لأصحاب الأرض (التعاون)، وأخذ الاتحاد الشوط الثاني الذي كان من نصيبه ونجح فيه بتحويل تأخره لفوز مؤكد بالهدفين اللذين سجلهما في هذا الشوط.

عوامل فوز الاتحاد:

الحضور الفني الدائم لحارس الفريق البرازيلي جروهي.

تماسك خط الدفاع بقيادة أحمد حجازي أمام ثلاثي التعاون الخطر(توامبا وكاكو وساني).

تشكيل قوة هجومية في الجهة اليمنى بقيادة سعود عبدالحميد

أسباب خسارة التعاون: