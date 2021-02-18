الاتحاد يقترب من الوصافة ويزيد معاناة التعاون

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وبادر التعاون في التسجيل في المواجهة التي أقيمت بملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببريدة برأسية لاعبه عبدالله ساني في الدقيقة 16 بتمريرة من اللاعب (كاكو)، وفي الدقيقة الـ 49 عادل الاتحاد النتيجة بواسطة رومارينيو بتمريرة من كمارا، وعزز مدافع الفريق حمد المنصور نتيجة فريقه بتسديدة زاحفة عند الدقيقة الـ 68.وكان الفريقان تقاسما الأداء في شوطي المباراة، إذ كانت فيه السيطرة الميدانية لأصحاب الأرض (التعاون)، وأخذ الاتحاد الشوط الثاني الذي كان من نصيبه ونجح فيه بتحويل تأخره لفوز مؤكد بالهدفين اللذين سجلهما في هذا الشوط.
عوامل فوز الاتحاد:
- الحضور الفني الدائم لحارس الفريق البرازيلي جروهي.
- تماسك خط الدفاع بقيادة أحمد حجازي أمام ثلاثي التعاون الخطر(توامبا وكاكو وساني).
- تشكيل قوة هجومية في الجهة اليمنى بقيادة سعود عبدالحميد
- غياب عنصر المفاجأة الفنية من قبل مدرب الفريق.
- الاحتفاظ باللاعب المؤثر حتى الدقيقة الـ 71.
- عجز هجوم الفريق في اختراق دفاعات الاتحاد.
- غياب التسديد من خارج المنطقة.
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