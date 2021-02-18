اختتام ورش عمل «مبادرة الحوكمة» لأندية الأولى

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يذكر أن فريق استراتيجية دعم الأندية قدم خلال الأسبوع الماضي ورش عمل مكثفة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشارك في هذه الورش أكثر من 250 شخصا من ممثلي أندية المحترفين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس ورش العمل المكثفة التي نظمها فريق عمل استراتيجية دعم الأندية في وزارة الرياضة -عن بعد- بعنوان (مبادرة الحوكمة)، حيث انطلقت الأحد الماضي بمشاركة ممثلي أندية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى (20 ناديا). وجرى خلال هذه الورشة -التي شهدت حضور أكثر من 200 شخص من منسوبي الأندية المعنية- شرح جميع تفاصيل ومعايير الحوكمة، لضمان الاستدامة وتنظيم العملين الإداري والمالي داخل الأندية، مرتكزة على خمسة معايير أساسية هي: الاستراتيجية والقيادة، والإدارة والتشغيل، والالتزام والتحكم والرقابة، والإدارة المالية، ومسؤولية أصحاب المصلحة، حيث تم تخصيص يوم لكل معيار، على مدار خمسة أيام.يذكر أن فريق استراتيجية دعم الأندية قدم خلال الأسبوع الماضي ورش عمل مكثفة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشارك في هذه الورش أكثر من 250 شخصا من ممثلي أندية المحترفين.

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