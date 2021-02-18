شكرا لقرائتكم خبر تحت زخات المطر .. القادسية ينتصر على النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت أجواء ماطرة واصل فريق القادسية صحوته وتحقيق نتائجه الإيجابية بعد أن حقق مساء أمس فوزا هاما أمام ضيفه النصر بهدف دون مقابل جاء عن طريق لاعبه أدسون داكروز في الدقيقة (23) ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين باللقاء الذي احتضنه استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، ليرفع القادسية رصيده للنقطة 29، بينما ظل النصر على رصيده السابق 25 نقطة. كيف فاز القادسية؟ الروح والرغبة العالية التي دخل بها لاعبو الفريق منذ بداية اللقاء وحتى نهايته.

استمرار الأفضلية في مواصلة النتائج الإيجابية منذ الجولة العاشرة.

التنظيم المحكم والواقعية من المدرب التونسي يوسف المناعي في إقفال المنافذ على هجوم النصر.

الاعتماد على سرعة مهاجميه في الارتداد.

نجومية حارس مرماه فيصل مسرحي الذي أسهم في فوز فريقه.

التركيز العالي والحضور الذهني للاعبين. لماذا خسر النصر؟ تأثير الخسارة الكبيرة أمام الشباب على الفريق.

استمرار الحالة الفنية المتواضعة والمستويات المتذبذبة للفريق في الجولات الماضية.

عدم استغلال الفرص التي أتيحت في المباراة والتي كانت أبرزها ركلة الجزاء المهدرة.

ضعف المساندة من أظهرة الجنب في الدورين الهجومي والدفاعي.

عدم الثبات على التشكيل من المدرب هورفات من مباراة لأخرى.

انخفاض مستويات اللاعبين خاصة العناصر الأجنبية التي كانت تعمل الفارق للنصر. أبرز لقطات المباراة: أهدر البرازيلي بتيروس ضربة جزاء نصراوية تصدى لها فيصل مسرحي بالدقيقة71.

واصل النصر إهداره لضربات الجزاء في ست مباريات ماضية.

شهدت المباراة عودة عبدالفتاح عسيري بعد غياب طويل بداعي الإصابة.

ألغى حكم المباراة ضربة جزاء للنصر بعد العودة لتقنية الفيديو.

تابع حسين عبدالغني مدير كرة القدم بنادي النصر المباراة من فندق الفريق نتيجة الإيقاف من لجنة الانضباط.

فرحة كبيرة للقدساويين بعد المباراة نتيجة تواصل النتائج الإيجابية للفريق في الجولات الماضية.

حسرة وخيبة كبيرة ظهرت على لاعبي النصر عقب الخسارة الثامنة بالدوري هذا الموسم.

كانت هذه تفاصيل خبر تحت زخات المطر .. القادسية ينتصر على النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.