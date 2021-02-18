الفيصلي يعيد ضمك لدوامة الخسائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعاد فرق الفيصلي الكروي الأول فريق ضمك إلى دوامة الخسائر بعد أن تغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما رومان اما لفيتانو، وجوليو تافاريس في الدقيقتين الـ (12، 28)، في اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالجولة الـ 19 لمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل الفيصلي النقطة الـ 23 متقدما للمرتبة الـ 12، فيما بقي ضمك في المركز ما قبل الأخير بـ 16 نقطة.

ولم تعط نتيجة المباراة الأفضلية لأصحاب الأرض (الفيصلي) في شوطها الأول الذي كان فيه (ضمك) يشكل خطورة في الكرات العرضية كمنهج دأب عليه الفريق في أغلب مبارياته هذا الموسم، إلا أن دفاعات الفيصلي كان لها بالمرصاد.

في الشوط الثاني تعدل مسار المباراة لصالح الفيصلي من خلال التسديد المتعدد من خارج المنطقة بعد بسط نفوذه على خط المناورة الذي تحكم به خلال مجريات هذا الشوط. ورفع الفيصلي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد ضمك عند 16 نقطة في المركز قبل الأخير.