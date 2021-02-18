انطلاق المرحلة الأخيرة من انتخابات الاتحادات الرياضية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق الاثنين المقبل -على مدى يومين- المرحلة الأخيرة من انتخابات الاتحادات الرياضية ‏للدورة الانتخابية 2021-2024م لانتخاب رئيس وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التي ‏تم فتح باب الترشح لها نهاية يناير الماضي.‏

وتعقد مرحلة الاقتراع -عن بعد- من خلال المنصة الالكترونية في اليوم الأول لاتحادات: (كرة ‏الطاولة، والسباحة، والتنس، والكاراتيه، وألعاب القوى)، وسيتم نقلها على حساب اللجنة الأولمبية في ‏وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر)، على أن تقام يوم الثلاثاء 23/2/2021 انتخابات اتحادات: (كرة ‏اليد، وكرة الطائرة، والدراجات، والتايكوندو، وكرة السلة).‏ وكان رئيس اللجنة الأولمبية العربية ‏السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد اعتمد في ديسمبر الماضي البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجالس الاتحادات ‏الرياضية، واشتمل على تسع مراحل.‏

وشهدت المرحلة الخامسة الأحد الماضي 14/ 2/ 2021م إعلان القائمة النهائية للمرشحين ‏والناخبين، على أن يكون موعد الاقتراع والجمعية العمومية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، و‏سيعقبها الطعن على إجراءات الاقتراع لمدة يوم واحد، والنظر في الطعون على إجراءات الاقتراع ‏بداية من الخميس 25/2/2021م لمدة ثلاثة أيام، على أن تختتم المرحلة الانتخابية باعتماد ‏مجالس إدارات الاتحادات.‏