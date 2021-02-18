شكرا لقرائتكم خبر انطلاق المرحلة الأخيرة من انتخابات الاتحادات الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعقد مرحلة الاقتراع -عن بعد- من خلال المنصة الالكترونية في اليوم الأول لاتحادات: (كرة الطاولة، والسباحة، والتنس، والكاراتيه، وألعاب القوى)، وسيتم نقلها على حساب اللجنة الأولمبية في وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر)، على أن تقام يوم الثلاثاء 23/2/2021 انتخابات اتحادات: (كرة اليد، وكرة الطائرة، والدراجات، والتايكوندو، وكرة السلة). وكان رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد اعتمد في ديسمبر الماضي البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية، واشتمل على تسع مراحل.وشهدت المرحلة الخامسة الأحد الماضي 14/ 2/ 2021م إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، على أن يكون موعد الاقتراع والجمعية العمومية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وسيعقبها الطعن على إجراءات الاقتراع لمدة يوم واحد، والنظر في الطعون على إجراءات الاقتراع بداية من الخميس 25/2/2021م لمدة ثلاثة أيام، على أن تختتم المرحلة الانتخابية باعتماد مجالس إدارات الاتحادات.
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