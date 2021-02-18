شكرا لقرائتكم خبر عن باروندو يشكو مدرب يد الأهلى بعد واقعة اعتداء القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد عن إجراء الأسبانى روبرتو باروندو جارسيا المدير الفنى للمنتخب اتصال هاتفي لشكوى طارق محروس المدير الفنى لفريق الأهلى الذى تعدى على أحد أقاربه بعد إنتهاء لقاء الأهلى والزمالك الذى إنتهى لصالح الزمالك 28/27 بإستاد القاهرة .

و قال نصر أن باروندو سرد له قصة الاعتداء على أحد أقاربه بأنه حرص على تقديم التهنئة للاعبى المنتخب من الفريقين ولأنه ممتلئ فى الوزن طلب قميص وسام نوار لاعب الزمالك و عندما تواجد بجانب غرفه الأهلى قام محروس بالإعتداء عليه بالضرب بـ"القلم " بالرغم من تواجد زوجة باروندو معه .

وأشار نصر إلى أنه ينتظر تقارير الشكاوى لبحث الأمر، مقدما اعتذاره لباروندو عما حدث خاصة أنه مازال يحاول الالمام بالواقعة بكافة تفاصيلها .

و تصدر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيب دورى المحترفين بالرغم من الخسارة أمام الزمالك بنتيجة 28/27 فى قمة الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من الدورى الممتاز .

فيما يحل الزمالك ثالثا بنفس رصيد للأهلى بواقع 13 نقطة ، بينما جاء سبورتنج فى المركز الثانى بنفس الرصيد ، وذلك لفارق الأهداف .

إنتهى الشوط الأول بنتيجة 15/14 لصالح فريق الأهلى قبل أن ينجح الزمالك فى التقدم فى الشوط الثانى للوصول إلى النقطة ال ١٣ .

ونجح اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر فى إنقاذ القمة من التأجيل بالحصول على الموافقة الأمنية بعد تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى للتوسط لاستعجال الحصول على الموافقة الأمنية.

وأقيم اللقاء بدون حضور جماهيرى، حيث تم إرسال جواب لكل الناديين يفيد أنه غير مسموح بحضور المباراة سوى حاملى بطاقات الاتحاد فقط.