شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيليى يتقدم باحتجاج ضد البنا ..و"وليمة غداء" للاعبين غدا لتحفيزهم قبل لقاء انبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المهندس أحمد عثمان، شقيق ابراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى، لاعبو والجهاز الفنى للدراويش لعزومة غدا الجمعة بإحدى مطاعم الإسماعيلية، لتحفيزهم ورفع الحالة المعنوية قبل مباراة إنبى.

تقدم النادي الإسماعيلي باحتجاج رسمي الي الاتحاد المصري لكره القدم ضد طاقم التحكيم الذي قاد مباراه الإسماعيلي أمام الزمالك بقياده محمود البنا بسبب ماقام به أثناء المباراة من عدم توفير الحماية للاعبي الاسماعيلي وتغاضيه عن مخالفات ارتكبت من الفريق المنافس تجاه لاعبوا الإسماعيلي لم يتخذ فيها أي اجراء مع عدم احتساب ضربه جزاء صحيحة للاسماعيلي والعديد من القرارات التي أثرت علي نتيجه المباراة.

وطالب النادي بعدم إسناد اي مباراه للفريق لأي حكم تسبب في ظلم الإسماعيلي حيث عاني الإسماعيلي من أخطاء تحكيميه وبشهاده الخبراء في مبارياته السابقه تسببت في فقدانه للعديد من النقاط.