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الإسماعيليى يتقدم باحتجاج ضد البنا ..و"وليمة غداء" للاعبين غدا لتحفيزهم قبل لقاء انبى

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القاهرة - سامية سيد - دعا المهندس أحمد عثمان، شقيق ابراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى، لاعبو والجهاز الفنى للدراويش لعزومة غدا الجمعة بإحدى مطاعم الإسماعيلية، لتحفيزهم ورفع الحالة المعنوية قبل مباراة إنبى.

 

تقدم النادي الإسماعيلي باحتجاج رسمي الي الاتحاد المصري لكره القدم ضد طاقم التحكيم الذي قاد مباراه الإسماعيلي أمام الزمالك بقياده محمود البنا بسبب ماقام به أثناء المباراة من عدم توفير الحماية للاعبي الاسماعيلي وتغاضيه عن مخالفات ارتكبت من الفريق المنافس تجاه لاعبوا الإسماعيلي لم يتخذ فيها أي اجراء مع عدم احتساب ضربه جزاء صحيحة للاسماعيلي والعديد من القرارات التي أثرت علي نتيجه المباراة.

 

وطالب النادي بعدم إسناد اي مباراه للفريق لأي حكم تسبب في ظلم الإسماعيلي حيث عاني الإسماعيلي من أخطاء تحكيميه وبشهاده الخبراء في مبارياته السابقه تسببت في فقدانه للعديد من النقاط.

ومن جانبه أغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش صفحة مباراة الزمالك التى أقيمت مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولى والمؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، ونظراً لضيق الوقت يبدأ الدراويش الاستعداد بدون راحة لمواجهة انبى المقرر لها الخامسة عصر الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية بالجولة الرابعة عشر للمسابقة، ومن المقرر أن يخضع الجهاز الفنى واللاعبين لمسحة استعداداً للمباراة على أن ينتظرظهور النتجية لتحديد مدي امكانيةىالاستفادة من جميع اللاعبين المتاحين فى صفوف الفريق  .
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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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