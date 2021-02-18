شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: لم أجتمع مع شيكابالا ولا عقوبات عليه بسبب واقعة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى أشرف قاسم المشرف على الكرة فى الزمالك، الأنباء التى ترددت عن توقيع غرامة على شيكابالا كابتن الفريق بعد خروجه غاضبا من الملعب، في مباراة الفريق أمام الإسماعيلى في بطولة الدوري، والتي حسمها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وقال أشرف قاسم في تصريحات خاصة: إنه لم يعقد جلسة مع شيكابالا اليوم والتقى معه فى الملعب وأثناء خضوع اللاعبين لمسحة كورونا تمهيدا للسفر إلى السنغال لمواجهة تونجيت السنغال فى الجولة الثانى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة غضب من شيكابالا بعدما قام البرتغالى باتشيكو باستبداله في الدقيقة 67، ونزول أشرف بن شرقى بدلا منه، ليقوم الأباتشى بالاعتراض على قرار المدير الفنى، وأثناء خروجه من الملعب قام بإلقاء زجاجة المياه بكل قوة، على مقاعد بدلاء فريقه، غضبا على الخروج من اللقاء.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى ، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة جايمي باتشيكو، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت قبل السفر إلى السنغال.

ويحل الفريق الأول بالنادي ضيفا على تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.