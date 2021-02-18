شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى .. غياب الثلاثى حسين وشكرى و الصحراوى و تصعيد ظهير أيمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الإسماعيلى الأساسيين تدريبات استشفائية بعد مشاركتهم فى مواجهة الزمالك الماضية والتى انتهت بخسارة الفريق بهدفين مقابل هدف بالأسبوع الــ13 ببطولة الدورى المحلى وخاض بدلاء الفريق تدريبات بدنية ، قبل أن يتم تنظيم تقسيمة في وسط الملعب وعلى هامش المران ، تم تصعيد عمر هنيدي ظهير أيمن فريق الشباب مواليد 99 للتدريب مع الفريق الأول.

وحصل الثلاثي حسين السيد ومروان الصحراوي وشكري نجيب على راحة من مران اليوم ، بينما شارك أحمد مدبولي في جزء من التدريبات الجماعية وأدى الثنائي أحمد مصطفي ومحمد عمار تدريبات تأهيلية فيما استمر غياب محمد بيومي وعبد الرحمن مجدي بسبب الإصابة.

أغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش صفحة مباراة الزمالك التى أقيمت مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولى والمؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، ونظراً لضيق الوقت يبدأ الدراويش الاستعداد بدون راحة لمواجهة انبى المقرر لها الخامسة عصر الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية بالجولة الرابعة عشر للمسابقة، ومن المقرر أن يخضع الجهاز الفنى واللاعبين لمسحة كورونا استعداداً للمباراة.