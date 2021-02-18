شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى .. غياب الثلاثى حسين وشكرى و الصحراوى و تصعيد ظهير أيمن والان مع تفاصيل الخبر
وحصل الثلاثي حسين السيد ومروان الصحراوي وشكري نجيب على راحة من مران اليوم ، بينما شارك أحمد مدبولي في جزء من التدريبات الجماعية وأدى الثنائي أحمد مصطفي ومحمد عمار تدريبات تأهيلية فيما استمر غياب محمد بيومي وعبد الرحمن مجدي بسبب الإصابة.
فى سياق آخر، رفض علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادى الإسماعيلى، خطاب اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة بشأن دفع تكاليف مسحات كورونا المتعلقة بالموسم الماضى والحالى.
وقال علاء وحيد في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "وافقنا على استكمال النشاط بناء على قرار الدولة ووفقا للاتفاق مع اللجنة الخماسية على تحمل الاتحاد لها".
وأضاف علاء وحيد: "الخطاب الذى أرسله لنا اتحاد الكرة لم يوضح أن المديونية خاصة بتكاليف مسحات كورونا، ولكن هو بقيمة 3 ملايين جنيه، والإسماعيلى متضامن مع الأندية في الرفض الشديد لدفع أي أموال لاتحاد الكرة، خاصة أن الإسماعيلى ليس له راعى وتحمل كل تكاليف قيد اللاعبين ولن نستطيع تحمل تكاليف المسحات".
وطلبت اللجنة التى تدير الجبلاية من الأندية سداد مستحقات مسحات فيروس كورونا للاعبين عن الموسم الماضى 2019 -2020، وكذلك عن الموسم الحالى 2020 -2021.