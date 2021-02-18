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مران الإسماعيلى .. غياب الثلاثى حسين وشكرى و الصحراوى و تصعيد ظهير أيمن

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القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الإسماعيلى الأساسيين تدريبات استشفائية بعد مشاركتهم فى مواجهة الزمالك الماضية والتى انتهت بخسارة الفريق بهدفين مقابل هدف بالأسبوع الــ13 ببطولة الدورى المحلى وخاض بدلاء الفريق تدريبات بدنية ، قبل أن يتم تنظيم تقسيمة في وسط الملعب وعلى هامش المران ، تم تصعيد عمر هنيدي ظهير أيمن فريق الشباب مواليد 99 للتدريب مع الفريق الأول.

 

وحصل الثلاثي حسين السيد ومروان الصحراوي وشكري نجيب على راحة من مران اليوم ، بينما شارك أحمد مدبولي في جزء من التدريبات الجماعية وأدى الثنائي أحمد مصطفي ومحمد عمار تدريبات تأهيلية فيما استمر غياب محمد بيومي وعبد الرحمن مجدي بسبب الإصابة.

 

أغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش صفحة مباراة الزمالك التى أقيمت مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولى والمؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، ونظراً لضيق الوقت يبدأ الدراويش الاستعداد بدون راحة لمواجهة انبى المقرر لها الخامسة عصر الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية بالجولة الرابعة عشر للمسابقة، ومن المقرر أن يخضع الجهاز الفنى واللاعبين لمسحة استعداداً للمباراة.

فى سياق آخر، رفض علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادى الإسماعيلى، خطاب اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة بشأن دفع تكاليف مسحات كورونا المتعلقة بالموسم الماضى والحالى.

وقال علاء وحيد في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "وافقنا على استكمال النشاط بناء على قرار الدولة ووفقا للاتفاق مع اللجنة الخماسية على تحمل الاتحاد لها".

وأضاف علاء وحيد: "الخطاب الذى أرسله لنا اتحاد الكرة لم يوضح أن المديونية خاصة بتكاليف مسحات كورونا، ولكن هو بقيمة 3 ملايين جنيه، والإسماعيلى متضامن مع الأندية في الرفض الشديد لدفع أي أموال لاتحاد الكرة، خاصة أن الإسماعيلى ليس له راعى وتحمل كل تكاليف قيد اللاعبين ولن نستطيع تحمل تكاليف المسحات".

وطلبت اللجنة التى تدير الجبلاية من الأندية سداد مستحقات مسحات فيروس كورونا للاعبين عن الموسم الماضى 2019 -2020، وكذلك عن الموسم الحالى 2020 -2021.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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