شكرا لقرائتكم خبر عن هدف كهربا ضمن الأفضل في الجولة الأولى بدورى أبطال أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة دورى أبطال أفريقيا و الكونفدرالية الافريقية التابعة للاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" فيديو لأفضل ثلاث أهداف في الجولة الأولى من بطولة دورى الأبطال وجاء هدف محمود عبد المنعم " كهربا " مهاجم فريق الاهلى بمرمى المريخ السودانى فى المركز الثانى، بينما جاء هدف كيرميت إيراسموس الجنوب أفريقى في مباراة فريقة صنداونز أمام الهلال السودانى في المرتبة الأولى و هدف السنغالى جبريل صلاح في الترجى التونسى بالمرتبه الثالثة.

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مراناً ظهر غداً بإستاد التتش قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الثلاثاء المقبل، ويُعد مران الغد هو الوحيد الذي سيخوضه الأهلي بالقاهرة قبل رحلة تنزانيا وبعد مواجهة المريخ السوداني الأخيرة ببطولة أفريقيا.

وقرر موسيمانى خوض مران ظهر غداً بعد الراحة التي حصل عليها الفريق اليوم وأمس والاكتفاء بمسحة خضع لها اللاعبين دون تدريبات بهدف راحة اللاعبين بسبب الإجهاد الذي عانوا منه نتيجة المباريات الكثيرة التي خاضوها الفترة الماضية.

وفاز الأهلي على المريخ السوداني الثلاثاء، بإستاد القاهرة بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويترقب الأهلي الانتهاء من مباراته ضد سيمبا التنزاني من أجل العودة لخوض مبارياته في الدوري المصري الممتاز، والذي ابتعد عنه لظروف مشاركته في كأس العالم للأندية ومباريات دور المجموعات الإفريقي.

وخاض الأهلي آخر مبارياته في الدوري يوم 26 يناير الماضي ضد بيراميدز وانتهت بالتعادل السلبي.

الجميع يحب أهداف دوري أبطال إفريقيا! ????