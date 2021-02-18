شكرا لقرائتكم خبر عن والدة بانون: مش بتابع مبارياته من الخوف..وشقيقته: شكرا جمهور الأهلى على لقب السلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر أسرة بدر بانون لاعب الأهلى ، فرحتهم لكونه لاعبا في صفوف الفريق الأحمر ، بالإضافة إلى تألقه مع الفريق، ومشاركته في البطولات الهامة مع الأهلى .

قالت والدة اللاعب في برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلى ، أن ابنها كان يخبئ الكرة بين ملابسه حتى لايعرفون انه يلعب بها ، وأَضافت أنه كان هادئ ولا يفتعل المشاكل او الازمات.

وأضافت والدة بدر بانون الى أنها لا تشاهد المباريات التي يشارك فيها نجلها ، قائلة : " مش بتفرج عليه وهو بيلعب ، بسبب القلق والخوف عليه، خاصة وأن قلبى يدق بقوة ، و اظل قلقة حتى يقولون لى أن الأهلى قد فاز ، فأطمئن عليه ، مضيفة أنه يتصل بها قبل المباريات فأدعى له .

وبالانتقال الى والده فقال أنه يتابع مباريات بدر مع الأهلى ، و يشجعه دائما على التألق مع فريقه الجديد ، الذى يعد نقلة في مشوار وحياة اللاعب الرياضية ، لتحقيق بطولات مع الفريق الأحمر أكثر و أكثر، أمام جدة اللاعب قالت أنها قامت بتربيته مثله مثل باقى أبناء العائلة ، و أضافت أنه دائما تدعى له بالتوفيق في حياته ، و أن يحقق أحلامه وكل ما يتمنى .

وبالنسبة لشقيقته هبة فقالت أنه يحبها و يحنو عليها كثيرا، ويعطيها أكثر ما تطلب منه ، وحرصت على توجيه الشكر الى جمهور الأهلى بسبب اطلاقهم لقب السلطان على شقيقها بدر .