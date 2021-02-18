شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 2 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يهزم الأهلى 28/27 فى قمة دورى محترفى اليد الزمالك يهزم الأهلى 28/27 فى قمة دورى محترفى اليد الزمالك يُعين بدر حامد مديرًا لقطاع الناشئين والمدير الفني الزمالك : مبادرة بيع قميص ساسي في حيز الدراسة والتنفيذ خلال أيام رغم خسارة القمة .. الأهلى يتصدر ترتيب دورى محترفى اليد الأهلي يتدرب فى التتش قبل رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا بدوري الأبطال محمد الدماطي رئيس بعثة الأهلي في تنزانيا يبحث مع السفير ترتيبات مباراة سيمبا رسميا.. الأولمبية الدولية تخطر اتحاد الكرة بسحب قرعة أولمبياد طوكيو 21 فى أبريل إعلان حكام مباراتىّ منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر المنتخب الأولمبى يكلف علاء عبد العزيز بحضور الاجتماع التنسيقى قبل الأولمبياد طلائع الجيش يهزم القناة بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر