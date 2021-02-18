شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. خالد جلال مديرا فنيا للبنك الاهلى خلفا لـ" محمد يوسف " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار التعاقد مع خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ليتولي منصب المدير الفني خلال الفترة المقبلة بعد إقالة محمد يوسف .

جاء الإعلان عقب نتائج الفريق المتواضعة التى أدت الى توجيه الشكر لمحمد يوسف وجهازه المعاون ليتم التفاوض مع اكثر مدير فني وتوصل لاتفاق نهائى مع خالد جلال .

استأنف فريق الكرة بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية اليوم بعد العودة من الراحة عقب مباراة مصر للمقاصة في الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز تحت قيادة أحمد شعبان رئيس قطاع الناشئين بنادي البنك .

وقدم مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الشكر إلى المدير الفني محمد يوسف وجهازه المعاون على الجهد المبذول خلال الفترة التى تولى فيها قيادة فريق الكرة بنادي البنك الأهلى فى مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي غاب فيها التوفيق عن الفريق. وجاء ذلك القرار عقب التراجع فى نتائج فريق البنك الأهلى فى بطولة الدورى المصرى حيث حصد 10 نقاط من 13 مباراة من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام أسوان ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري لتقام يوم الأحد 28 فبراير الجاري.

ويستعد فريق البنك الأهلي للمباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر أمام فريق أسوان والمقرر لها 28 فبراير الجاري .