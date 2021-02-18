شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يعادل أهدافه مع الزمالك فى الموسم الماضى بعد رائعة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزا صعبا على نظيره الإسماعيلى، بهدفين مقابل هدف وحيد، فى القمة الكروية التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وأحرز التونسى فرجانى ساسى هدفًا قاتلاً فى الدقيقة 88 من عمر المباراة من خلال تصويبة متقنة سكنت شباك الدراويش، لينتهى اللقاء بفوز الزمالك بهدفين لهدف، ليصل رصيد ساسى التهديفى إلى هدفين خلال هذا الموسم من الدورى المصرى الممتاز.

وبذلك يعادل ساسى سجله التهديفى مع الزمالك للموسم الماضى والذى أحرز فيه هدفين فقط، ومن المتوقع أن يتفوق ساسى على هذا المعدل بالنظر إلى المباريات المتبقية للأبيض خلال هذا العام فى حال استمراره مع الأبيض أيضًا.

وخاض فرجانى ساسى 22 مباراة مع الزمالك الموسم الماضى فى بطولة الدورى، نجح فى إحراز هدفين فقط وصناعة مثلهما، فى حين لعب هذا الموسم 7 مباريات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وكان حسين السمرى عضو اللجنة التنفيذية لنادى الزمالك، أكد أن مبادرة جماهير الزمالك ببيع تى شيرت فرجانى ساسى من جانب النادى لجمع مستحقات التجديد للاعب، فى إطار الدراسة حيث سيتم دراسته خلال الايام القادمة واتخاذ القرار المناسب لما فيه مصلحة نادى الزمالك فى المقام الأول.

كما أكد السمرى فى تصريحات لليوم السابع، أن إدارة النادى تقدر حب جمهور الزمالك للكيان ومدى انتمائهم ورغبتهم فى بقاء فرجانى ساسى، مضيفا أن ساسى لاعب مهم للفريق وللجماهير أيضا، مشددا على أن هذه المبادرة من شأنها تقدير الجماهير لقيمة اللاعب التونسى وتأكيد على رغبتهم فى بقائه بصفوف الزمالك.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدورى برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى، فى المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.