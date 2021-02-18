شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى للمنتقدين: تعرفوا توصلوا لبطولات الأهلى اللى ملهاش لازمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الاهلى التقليل من بطولات الفريق الأحمر من جانب جمهور الزمالك ، سواء في البطولات المحلية أو الأفريقية أو الدولية .

وقال القيعى خلال برنامج ملك و كتابة الذى يقدمه على قناة الأهلى ، أن بطولة الكأس عندما يفوز بها الأهلى يقولون قطعة صفيح ، و الدورى قطعة خشب ، و الكونفدرالية بطولة ملهاش لازمة ، كل ده ومش عاوزين نرد رغم أن الردود سهلة قائلا :" طيب انتم تعرفوا توصلو للبطولات اللى ملهاش لازمة "

وأضاف القيعى أن كل الأندية لها الفخر أن تلعب في أفريقيا ، و أن تلعب في كأس العالم ، وأن تحصل على البطولات وأى نادى يصل إلى هذا يستحق التكريم

وأشار مستشار تعاقدات الاهلى أنه عندما يحقق الزمالك ما حققه الأهلى في أفريقيا سنرى وقتها كلام اخر ، ونسمع كلام اخر ،وتعجب من التقليل من منافس الأحمر عندما يفوز الاهلى ، قائلا " لما الأهلى بيكسب بنقول المنافس مش في حالته وضعيف ، للتقليل من قيمة فوز الأهلى.