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حارس يد الزمالك: هذا الموسم الأسهل فى حسم دورى اليد مبكرا.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - كشف محمد على حارس مرمى فريق الزمالك لكرة اليد عن الروح التى تميز بها لاعبي الفريق الأبيض اليوم في لقاء القمة امام الأهلى  و أصرارهم على الفوز   عقب الإحباط النفسى الذى تواجد باللاعبين عقب الهزيمة المفاجأة أمام سبورتنج السكندرى الجولة الماضية .

وأضاف محمد على خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه من الطبيعى حصد الزمالك بطولة دورى المحترفين لكرة اليد هذا الموسم بطريقه سهله وذلك لتواجد أفضل العناصر بالفريق و الانسجام المتواجد لديهم داخل أرض الملعب .

فاز فريق  فريق كرة اليد بنادى الزمالك  على نظيره الأهلى بنتيجة28/27 فى إطار الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021 بصالة استاد القاهرة.

 

انتهى الشوط الأول بنتيجة 15/14  لصالح فريق الأهلى  قبل أن ينجح الزمالك  فى التقدم فى الشوط الثانى للوصول إلى النقطة الـ 13  .

 

ويتساوى فر يقا الأهلى والزمالك فى النقاط حتى الأن بجدول الترتيب  برصيد13 نقطة ، حيث تحدد فارق الأهداف المتصدر وفقا لإعلان لجنة المسابقات . 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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