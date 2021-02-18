شكرا لقرائتكم خبر عن حارس يد الزمالك: هذا الموسم الأسهل فى حسم دورى اليد مبكرا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد على حارس مرمى فريق الزمالك لكرة اليد عن الروح التى تميز بها لاعبي الفريق الأبيض اليوم في لقاء القمة امام الأهلى و أصرارهم على الفوز عقب الإحباط النفسى الذى تواجد باللاعبين عقب الهزيمة المفاجأة أمام سبورتنج السكندرى الجولة الماضية .

وأضاف محمد على خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه من الطبيعى حصد الزمالك بطولة دورى المحترفين لكرة اليد هذا الموسم بطريقه سهله وذلك لتواجد أفضل العناصر بالفريق و الانسجام المتواجد لديهم داخل أرض الملعب .

فاز فريق فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة28/27 فى إطار الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021 بصالة استاد القاهرة.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 15/14 لصالح فريق الأهلى قبل أن ينجح الزمالك فى التقدم فى الشوط الثانى للوصول إلى النقطة الـ 13 .

ويتساوى فر يقا الأهلى والزمالك فى النقاط حتى الأن بجدول الترتيب برصيد13 نقطة ، حيث تحدد فارق الأهداف المتصدر وفقا لإعلان لجنة المسابقات .