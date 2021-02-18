أحمد رفعت يعود للمشاركة تدريجيا فى التدريبات الجماعية للمصرى البورسعيدى

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القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى البورسعيدى، الذى أقيم مساء اليوم الخميس، على الملعب الفرعى لإستاد برج العرب فى الإسكندرية، مشاركة أحمد رفعت، نجم خط وسط الفريق وذلك للمرة الأولى منذ نحو أسبوعين، غاب خلالهما عن المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بعد إصابته بشد فى العضلة الخلفية خلال لقاء المصرى والبنك الأهلى الذى أقيم فى الثانى من فبراير الجارى وهو الأمر الذى خضع اللاعب بسببه لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق وبمتابعة من أحمد سامح أخصائى التأهيل بالفريق.



أحمد رفعت

ووفقا للموقع الرسمى للنادى، من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تدرج مشاركة اللاعب فى التدريبات، وذلك حتى يستعيد كامل لياقته الفنية والبدنية بما يسمح له بالعودة للمشاركة فى المباريات.



رفعت

من ناحية أخرى، اختار على ماهر، المدير الفنى للفريق البورسعيدى، 29 لاعبا فى قائمة الفريق التى تستعد لمواجهة فريق نادى سموحة، يوم الاثنين القادم، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.





وجاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد مسعود - عصام ثروت - أحمد دعدور - محمد شحاتة.

خط الدفاع: أحمد شديد قناوى - إسلام صلاح - عمرو موسى - أحمد شوشة - محمد الصالح - علاء عطا - معاذ أنور.

خط الوسط: فريد شوقى - محمد عبد اللطيف جريندو - عمر كمال - سعيدو سيمبوريه - ايزى ايميكا - أحمد رفعت - محمد عنتر - حجاج عويس - حسن على - إسلام عطية - محمد جابر - مصطفى سلطان - الناشئين على حمدى - زياد فرج - إبراهيم سعيد.

خط الهجوم: أحمد جمعة - أوستين أموتو - كازادى كاسينجو.