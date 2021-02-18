الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمي ضد حكم مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:

أعلن نادي الإسماعيلي، تقدمه باحتجاج رسمي إلى اتحاد الكرة ضد طاقم التحكيم الذي أدار مباراتهم أمام نظيرهم الزمالك، بقيادة محمود البنا.

وأشار الإسماعيلي، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم الخميس، إلى أن الاحتجاج يأتي لعدم توفير الطاقم التحكيمي الحماية للاعبي فريقع وتغاضيه عن مخالفات ارتكبت من الزمالك تجاه لاعبيه لم يُتخذ فيها أي إجراء ـ بحسب ماورد في البيان ـ.

وذكر نادي الإسماعيلي، عبر البيان ذاته:" ولم يحتسب الحكم ضربة جزاء صحيحة لفريقنا بجانب العديد من القرارات التي أثرت على نتيجة المباراة.

وطالب نادي الإسماعيلي، بعدم إسناد أي مباراة للفريق لأي حكم تسبب في ظلم الإسماعيلي، مشيرًا إلى أن فريقهم عانى من أخطاء تحكيمية:"بشهاده الخبراء في مبارياته السابقة تسببت في فقدانه للعديد من النقاط".

وهُزم الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الزمالك ضمن منافسات دوري WE.