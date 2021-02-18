مساعد أجيري: رمزي طلب ضم عبدالله.. وثلاثي الزمالك يصلح لأي فريق أوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح تيتو جارسيا المدرب المساعد لخافيير أجيري أثناء تدريب منتخب مصر بأن زميله السابق في الجهاز الفني هاني رمزي طلب انضمام عبدالله جمعة إلى منتخب مصر، لكن القرار النهائي كان في يد المدير الفني.

وقال جارسيا في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "أحد وكلاء اللاعبين في أوروبا سألني عن عبدالله جمعة من أجل ناد أوروبي، وقلت له أنه من أفضل اللاعبين".

وردًا على سبب عدم انضمام عبدالله جمعة لمنتخب مصر في عهده: "عدم اختياره في المنتخب هو لتفضيل أيمن أشرف في هذا التوقيت لأن أجيري صاحب الكلمة الأخيرة في النهاية، وهاني رمزي أيضًا طرح اسم عبدالله جمعة للمنتخب".

وفيما يتعلق باللاعبين المناسبين للاعب في أوروبا من نادي الزمالك، قال: "كثير من اللاعبين يمكنهم الاحتراف في الخارج، واللاعب المفضل بالنسبة لي هو طارق حامد، فهو لاعبي المفضل في مصر، هو شخصية مبهرة بالنسبة لي، هو الأفضل على الإطلاق بشخصيته".

واختتم: "أبو جبل لاعب مؤثر الآن ويستطيع الاحتراف، ومحمود علاء أيضًا، وكثير من اللاعبين في نادي الزمالك يمكنهم الاحتراف في أي نادي بأوروبا."