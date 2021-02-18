مانشستر يونايتد وتوتنهام وروما يتجهون إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

اقترب فريقا مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيان وروما الإيطالي من الصعود لدور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد النتائج الإيجابية التي حققتها في ذهاب دور الـ32 للمسابقة القارية.

بات مانشستر يونايتد على مشارف الصعود للدور المقبل، عقب فوزه الكبير 4 / صفر على مضيفه ريال سوسييداد الإسباني، في المباراة التي جرت بينهما بمدينة تورينو الإيطالية.

وأحرز البرتغالي برونو فيرنانديز الهدفين الأول والثاني ليونايتد في الدقيقتين 27 و57، فيما أضاف زميلاه ماركوس راشفورد ودانييل جيمس الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 65 و90.

وحقق توتنهام هوتسبير فوزا مستحقا 4 / 1 على مضيفه وولفسبيرجر النمساوي.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق اللندني بثلاثية نظيفة حملت توقيع هيونج مين سون وجاريث بيل ولوكاس مورا في الدقائق 13 و28 و34 على الترتيب.

وأحرز ميكائيل لينادل هدف الفريق النمساوي الوحيد في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، غير أن كارلوس فينيسيوس أضاف الهدف الرابع لتوتنهام في الدقيقة 88.

واكتفى ميلان الإيطالي بالتعادل 2 / 2 مع مضيفه ريد ستار الصربي.

وجاء الهدف الأول لميلان عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل رادوفان يانكوف لاعب ريد ستار هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 42، لكن جيلور كانجا كاكو سجل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

أعاد ثيو هيرنانديز التقدم لميلان في الدقيقة 61 من ركلة جزاء أيضا، لكن ميلان بافكوف، سجل هدف التعادل لريد ستار في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، رغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق الصربي، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ميلان روديتش في الدقيقة 77 لحصوله على الإنذار الثاني.

وفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء سلافيا براغ التشيكي وضيفه ليستر سيتي الإنجليزي، ليتأجل حسم التأهل بين الفريقين إلى مباراة الإياب.

ووضع روما الإيطالي قدما في دور الستة عشر، بعد فوزه على مضيفه سبورتنج براجا البرتغالي 2 / صفر.

وسجل إدين دزيكو الهدف الأول لروما في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف بورخا مايورال الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وشهدت المباراة تعرض ريكاردو إيسخايو لاعب براجا للطرد بعد تلقيه الباقة الصفراء الثانية في الدقيقة 54.

وتغلب أولمبياكوس اليوناني على ضيفه أيندهوفن الهولندي 4 / 2.

وتقدم الفريق اليوناني في الدقيقة التاسعة عن طريق أندرياس بوشالاكيس، قبل أن يسجل إيران زاهافي هدف التعادل للفريق الهولندي في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 37 سجل يان مفيلا الهدف الثاني لأولمبياكوس، قبل أن يدرك زاهافي التعادل مجددا لأيندهوفن في الدقيقة 39، لكن يوسف العربي اختتم الشوط الأول بالهدف الثالث لأولمبياكوس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 83، أضاف يورجوس ماسوراس الهدف الرابع لأولمبياكوس.

وفي مباريات أخرى بالدور ذاته، تغلب يونج بويز السويسري على ضيفه باير ليفركوزن الألماني 4 / 3، وفاز دينامو زغرب الكرواتي على مضيفه كرسنودار الروسي 3 / 2، فيما تعادل دينامو كييف الأوكراني 1 / 1 مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي.