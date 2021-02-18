مدرب المنتخب السابق: الزمالك أقرب للفوز بالدوري ومصطفى يستطيع الوصول لبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح تيتو جارسيا عضو الجهاز الفني لخافيير أجيري الذي قام مصر في بطولة أمم إفريقيا 2019، أن الزمالك يستطيع الفوز بالدوري خلال الموسم الحالي، قائلًا أن مصطفى محمد يستطيع الوصول لبريميرليج.

وقال جارسيا في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "أتابع الدوري المصري بالفعل، وهناك منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على اللقب في الدوري، لكني أعتقد بأن الزمالك يستطيع الفوز بالدوري خلال الموسم الحالي".

وتابع: "أتذكر أن مصطفى محمد أثناء وجودي كمدرب عام وكنا نتابع اللاعبين كنت أثق في بعض اللاعبين منهم مصطفى محمد وهو لديه الظروف المهيئة بشكل جيد من أجل النجاح كرأس حربة ورقم 9 في المنتخب".

وأضاف: "على يقين من أن مصطفى محمد يستطيع البقاء في أوروبا، لقد اتخذ خطوة كبيرة في مستقبله الكروي، وربما ينتقل لناد كبير في أوروبا، وهناك عدد من اللاعبين غيره بإمكانهم الاحتراف في دوري أوروبي كبير ومصطفى يستطيع الانتقال لبريميرليج".

وواصل: "مصر تمتلك لاعبين مميزين حتى في القسم الثاني من خلال المتابعة التي قمت، بها وما فعله مصطفى محمد ربما تتبعها خطوات أخرى".