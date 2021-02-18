رسمياً .. خالد جلال مديراً فنياً لفريق البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي، اليوم الخميس، التعاقد مع خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ليتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة بنادي البنك الأهلي خلال الفترة المقبلة

وكانت إدارة نادي البنك الأهلي قد أقالت محمد يوسف المدير الفني للفريق وجهازه المعاون بالمعاون وقدم لهم الشكر على قيادة الفريق في الفترة الماضية.

وقال بيان البنك الأهلي: "قدم مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الشكر الي المدير الفني محمد يوسف وجهازه علي الجهد المبذول خلال الفترة التي تولي فيها قيادة فريق الكرة بنادي البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي غاب فيها التوفيق عن الفريق".

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط جمعها من 13 مباراة له خلال الموسم الجاري.