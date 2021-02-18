صراع ثلاثي.. مسابقات اتحاد اليد توضح ترتيب الدوري بعد القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

أوضح سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد، موقف المنافسة على بطولة دوري المحترفين، بعد انتهاء مباريات الجولة الرابعة من المسابقة.

وتغلب الزمالك على الأهلي في مباراة مثيرة بينهما في الثواني الأخيرة بنتيجة 28-27، ضمن الجولة الرابعة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على صالة استاد القاهرة، في الوقت الذي حقق فيه سبورتنج الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 23-22، ضمن الجولة ذاتها.

وأشار عبدالمنعم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأهلي يتصدر مسابقة الدوري، بفارق الأهداف أمام سبورتنج صاحب المركز الثاني، والزمالك الذي يحل ثالثا، حيث تتساوى الفرق الثلاثة في النقاط بريد 13 نقطة لكل فريق.

ويتصدر الأهلي البطولة بفارق أهداف +33، يليه سبورتنج في الترتيب بفارق أهداف +13، ثم الزمالك +12.

وضمن الجولة ذاتها حقق الأوليمبي فوزًا على هليوبوليس بنتيجة 27-24، والطيران على حساب الزهور بنتيجة 26-24.

ووفقا للنتائج السابقة يحل الاوليمبي في المركز الرابع برصيد 9.5 من النقاط، ثم هليوبوليس خامسا برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف أمام طلائع الجيش صاحب المركز السادس بنفس الرصيد.

ويحل الطيران في المركز السابع برصيد برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الزهور المركز الثامن في ترتيب هذه المرحلة برصيد 4.5 من النقاط.

وحصدت فرق الأوليمبي والزهور نصف نقطة اعتباريه بعد تجاوزهما المرحلة التمهيدية.

وتأهلت الفرق الثمانية إلى المرحلة الأخيرة من الدوري لتحديد البطل، بعد تجاوز المرحلة التمهيدية التي تكونت من 16 فريقا، تم تقسيمهما على مجموعتين، في كل واحدة 8 فرق، حيث يتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى المرحلة الأخيرة للمنافسة على اللقب.

وتقام المرحلة الاخيرة بنظام الذهاب والإياب، بواقع 7 مباريات في الدور الواحد، حيث مازال يتبقى على نهاية المسابقة 10 أسابيع.

واختتم رئيس لجنة المسابقات باليد في تصريحاته لمصراوي، أنه في حالة استمرار تساوي الثلاثة فرق الأهلي وسبورتنج والزمالك، في نفس الرصيد من النقاط، سيتم اللجوء إلى دورة فاصلة لتحديد بطل المسابقة، بينما في حالة تساوي فريقين فقط في عدد النقاط يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة لتحديد البطل.