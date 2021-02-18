الزمالك يخطف مباراة اليد بفوز مثير أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

حقق الزمالك فوزًا مثيرًا على الأهلي بنتيجة 28-27 في قمة كرة اليد المصرية التي أقيمت اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الرابعة في المرحلة الثانية لدوري المحترفين على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الرياضي.

وقلب الزمالك تأخره في الشوط الأول من 14-15، إلى فوز مثير في الثواني الأخيرة من المباراة.

وبهذا الفوز استعاد الزمالك توازنه بعد الخسارة أمام سبورتنج في الجولة الماضية من المسابقة، بينما تعرض الأهلي للهزيمة الأولى له في المباراة.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة، بينما أصبح رصيد الأهلي 13 نقطة، حيث يحصل الفريق الفائز على 3 نقاط، بينما الخاسر على نقطة واحدة.

الشوط الأول

استمر التعادل حتى قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول بنتيجة 12-12، قبل أن يتقدم الزمالك قبل 5 دقائق ونصف من نهاية الشوط الأول بفارق هدفين عند النتيجة 14-12.

دخل الزمالك الشوط الأول بقوة وسجل هدفين متتاليين؛ ليتقدم بعد أول خمس دقائق بنتيجة 4-2، وواصل تفوقه حتى عادل الاهلي النتيجة في منتصف الشوط الأول بنتيجة 9-9.

وتقدم الأهلي للمرة الاولى في المباراة بعد مرور 18 دقيقة عند النتيجة 11-10، ثم عادل الفريق الأبيض بنتيجة 11-11، واستمر التعادل قبل نهاية الشوط بخمس دقائق، حيث تقدم رفاق الأحمر بفارق هدفين عند النتيجة 14-12.

وعادل رفاق إسلام حسن النتيجة قبل نهاية الشوط بدقيقتين عند النتيجة 14-14، قبل أن يتقدموا بفارق هدف في الثواني الأخيرة من الشوط بنتيجة 15-14.

وسدد أحمد الأحمر رمية ثابتة في نهاية الشوط الأول، حصل عليها وكاد يسجلها لولا تألق عبدالرحمن طه حارس الأهلي الذي تصدى لها.

الشوط الثاني

تعادل الزمالك مع بداية الشوط الثاني عند النتيجة 15-15، وعاد الأهلي للتقدم من جديد، وواصل الفريق الأحمر تفوقه في أول 10 دقائق من الشوط الثاني عند النتيجة 19-17.

وتوقف الفريقان عند التهديف لمدة دقيقتين؛ لتبقى النتيجة كما هي 19-17 للأهلي، قبل أن يسجل إسلام حسن الهدف العشرين للأهلي؛ ليتقدم بفارق 3 أهداف.

واستغل الزمالك حالة الصيام التهديفي للاعبي الأهلي عند الهدف الـ20، وسجلوا 4 أهداف منحته التقدم في المباراة قبل نهايتها بـ13 دقيقة عند النتيجة 21-20.

وتقدم الأهلي بفارق هدفين قبل نهاية المباراة عند النتيجة 25-23، قبل أن يرد الزمالك سريعًا، ويقلل الفارق إلى هدف واحد.

واستمر تقدم الأهلي بفارق واحد، قبل أن ينجح الزمالك في إدراك التعادل قبل نهاية المباراة بدقيقتين عند النتيجة 27-27.

وحسم الزمالك المباراة لصالحه في الثواني الأخيرة بهدف قاتل؛ ليفوز رفاق الأحمر بمباراة مثيرة بنتيجة 28-27.