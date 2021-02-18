بالفيديو.. محمد صلاح يخسر تحدي أهداف المصريين في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

خسر محمد صلاح جناح ليفربول في "تحدي الساعة" الذي قام به بعد فوزه بجائزة أفضل هدف في شهر يناير الماضي على مستوى الدوري الانجليزي.

وكان السؤال الموجه لمحمد صلاح هو من هم المصريين الذين تمكنوا من تسجيل أهداف في الدوري الانجليزي والبالغ عددهم 8؟ لكنه لم يتمكن من الإجابة

توجب على صلاح أن يجيب على السؤال بنفس سرعة تسجيله لهدفه الثاني أمام وست هام في الدوري والذي فاز بجائزة أفضل هدف في شهر يناير الماضي.

وقال محمد صلاح أن من سجلوا هم، أحمد حسام ميدو، عمرو زكي، محمد ناجي "جدو"، محمود حسن "تريزيجيه"، أحمد حجازي، وأنا وإبراهيم سعيد.

وذكر محمد صلاح 5 أسماء صحيحة، بينما إبراهيم سعيد لم يشارك من الأساسي في أي من المباريات حين انضم لإيفرتون معارًا وبالتالي لم يسجل أهداف، ونفس الأمر بالنسبة لجدو الذي سجل في دوري تشامبيونشيب فقط.

أما الأسماء الثلاثة التي لم يذكرها محمد صلاح، فهم، حسام غالي أحمد المحمدي ورمضان صبحي.