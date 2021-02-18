التعاون يُعاني مع كارتيرون في الدور الثاني من الدور السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لايعيش التعاون خلال الفترة الماضية أيامًا جيدة رغم البداية المختلفة له في الموسم الجاري 2020/2021 مقابل نظيرتها في الموسم الماضي 2019/2020 واستطاعة كارتيرون جمع 25 نقطة لفريقه خلال 15 جولة؛ إذا شهد الدور الثاني من المسابقة تعثرًا له.

نادي التعاون كان قد أنهى مشواره في الموسم الماضي من بطولة الدوري في المركز 12 على بعد مركزين من الهبوط الذي يبدأ من المركز 14، برصيد 35 نقطة وهو الرقم الذي يحتاج إلى 4 انتصارات أو 3 انتصارات وتعادلين لكسره في الموسم الحالي خلال الـ 11 جولة المتبقية.

ولكن التعاون خلال الدور الثاني من بطولة الدوري السعودي التي مر منها 4 جولات لم يحصد التعاون سوى نقطة واحدة من تعادل كان في الجولة 16 ـ بداية الدور الثاني من المسابقة ـ تلاه 3 هزائم؛ فسقط أمام النصر بثلاثية نظيفة ثم بهدفين نظيفين أمام الفيصلي قبل الهزيمة اليوم أمام الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

هزيمة التعاون اليوم أمام الاتحاد أبعدته عن المنافسة على المربع الذهبي بعض الشيء فتوقف رصيده عند النقطة 25 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري بينما رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 32 في المركز الرابع.

وحال فوز التعاون كان سيرفع رصيده إلى النقطة 28 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري بالتساوي مع القادسية بذات الرصيد، بينما كان سيتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة 29 في المركز الرابع.

وعلق كارتيرون على نتائج التعاون في الدور الثاني من بطولة الدوري، في تصريحات لفضائية الرياضية السعودية، بالإشارة إلى أنه يثق في أن فريقه مازال لديه الفرصة للفوز وتعويض البداية السيئة في الدور الثاني وعدم تكرار ماحدث في الموسم الماضي.