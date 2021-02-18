مصر تتأهل إلى بطولة أفريقيا للسلة بعد إلغاء مباراة أوغندا بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

تأهل منتخب مصر إلى بطولة أمم أفريقيا لكرة السلة المقرر إقامتها في صيف 2021 برواندا، وذلك بعد إلغاء مباراة أوغندا لوجود حالات إصابة بفيروس كورونا لدى منتخب أوغندا.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة السلة إلغاء مباراة مصر وأوغندا في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا نظرا لوجود حالات إصابة بفيروس كورونا لدى المنتخب الأوغندي.

وبإلغاء مواجهة أوغندا، يحصل منتخب مصر على نقاط المباراة كاملة؛ ليصبح رصيده 8 نقاط؛ ليتأهل إلى بطولة أمم أفريقيا لكرة السلة المقرر إقامتها في رواندا في الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

وسيتبقى لمنتخب مصر مواجهتان أمام الرأس الأخضر يوم 20 فبراير في الثانية عشرة ظهرًا، والثانية أمام المغرب يوم 21 فبراير في الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وتنص لوائح المسابقة على تأهل الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى بطولة أفريقيا للسلة.