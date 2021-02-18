دوري أبطال أفريقيا | الكاف يؤجل مباراة بلوزداد وصن داونز

أفاد تقرير إخباري بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( كاف) قرر تأجيل مباراة شباب بلوزداد الجزائري وصن داونز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا،والتي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ملعب الخامس من يوليو في العاصمة الجزائرية.

ونقل تلفزيون ” النهار” عن مصدر وصفه بـالرسمي قوله اليوم الخميس، إن قرار كاف بتأجيل المباراة تم بناء على طلب من اتحاد الكرة الجزائري بعد توصية من اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد على خلفية تفشي السلالة المتحورة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا.

ورجح ذات المصدر نقل المباراة إلى خارج الجزائر.

ويأتي قرار(كاف) بعد 24 ساعة فقط من تأكيد الاتحاد الجزائري تثبيت المباراة في موعدها المحدد سلفًا.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن لا من الاتحاد الجزائري ولا من نادي شباب بلوزداد.

كان الدكتور بقاط بركاني، وهو عضو في اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية دعا إلى نقل المباراة خارج الجزائر خوفًا من انتشار السلالة المتحورة من فيروس كورونا في البلاد.