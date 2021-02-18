أخبار الأهلي اليوم | الأهلي من دون كورورنا قبل مباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

أعلن النادي الأهلي المصري، عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين، وذلك قبل سفر الفريق إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن كل العينات جاءت سلبية، استعدادًا لرحلة تنزانيا المرتقبة غدًا الجمعة.

وتغادر بعثة الأهلي إلي تنزانيا غدًا استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على نظيره المريخ السوداني /3 صفر، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي اول امس الثلاثاء في مستهل مشواره للدفاع عن لقب بطل دوري ابطال افريقيا.