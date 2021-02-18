حالات كورونا اليوم | اصابة مدافع بايرن ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني الخميس إصابة مدافعه الدولي الفرنسي بنجامين بافار بفيروس كورونا، موضحًا انه الآن في الحجر الصحي.

وقال بطل البوندسليجا في الأعوام الثمانية الاخيرة في بيان مقتضب جدًا بشأن الظهير الأيمن البالغ من العمر 24 عامًا والذي من المحتمل أن يغيب عن ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه لاتسيو الإيطالي الثلاثاء المقبل “إنه في حالة جيدة”.

وبات بافار، المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم في روسيا عام 2018، رابع لاعب في صفوف النادي البافاري يصاب بفيروس “كوفيد-19”.

وأصيب لاعبا الوسط الإسباني خافي مارتينيس (32 عامًا) وليون جوريتسكا (26 عامًا) في نهاية يناير الماضي، ما منعهما من السفر إلى قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية التي توج بايرن ميونخ بلقبها على حساب تيجريس الكسيكي (1-صفر).

وأصيب الجناح توماس مولر (31 عامًا) قبل يوم واحد من المباراة النهائية لمونديال الأندية على الرغم من البروتوكول الصحي الصارم جدًا في قطر، وهو لا يزال في الحجر الصحي.