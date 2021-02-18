فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة مانشستر يونايتد وسوسيداد في الدوري الاوروبي اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة مانشستر يونايتد وسوسيداد، في أهم مباريات اليوم الخميس 18-2-2021 ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 الإقصائي من الدوري الاوروبي “اليورباليج”.

اكتسح مانشستر يونايتد الانجليزي نظيره الاسباني ريال سوسيداد برباعية نظيفة؟، فى المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو الإيطالية، بإدارة من الحكم السويسري “ساندرو شيرير”.

انتهي الشوط الاول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف دون رد، حمل توقيع النجم البرتغالي “برونو فيرنانديز” عند الدقيقة 27، بصناعة الدولي الانجليزي “ماركوس راشفورد”.

وغالط ماركوس راشفورد حارس مرمى ريال سوسيداد بتمريرة طويلة داخل منطقة الجزاء أدت الى اصطدام الحارس فى زميله “قلب الدفاع” لتتهادى الكرة أمام برونو الذي لم يجد صعوبة فى وضعها داخل الشباك الفارغة.

وفى الشوط الثاني أضاف برونو فيرنانديز الهدف الثاني له ولليونايتد فى الدقيقة 57، بعد ان استغل تمريرة جيمز ومن لمسة واحدة سددها بباطن القدم لعى يمين حارس المرمى.

وفى الدقيقة 65 سجل ماركوس راشفورد الهدف الثالث ليعزز تقدم فريقه، جاء الهدف من تمريرة نموذجية من لاعب خط الوسط “فرديريكو سانتوس” وضع بها راشفورد أمام الحارس مباشرة وسددها فى الشباك.

واختتم جيمس رباعية مانشستر يونايتد فى الدقيقة 90 بعد ان توغل من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية على يسار حارس مرمى ريال سويسداد، واطلق الحكم بعدها صافرة نهاية اللقاء بفوز الشياطين الحمر 4-صفر.

نقل بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد وريال سوسيداد” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي العماني “عامر الخوذيري”، كما نقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

واستقبل نادي ريال سوسيداد ضيفه “مانشستر يونايتد” على ملعب يوفنتوس الإيطالي “أليانز ستاديوم”، بدلاً من ملعبه “أنويتا”، وذلك بسبب الإجراءات الإحترازية التي فرضتها دولة إسبانيا.

وصعد نادي ريال سوسيداد إلى دور 32 الإقصائي من الدوري الاوروبي، بعدما احتل المرتبة الثانية في المجموعة السادسة، حيث حقق انتصارين، و3 تعادلات، وخسر مباراة واحدة أمام “نابولي”.

وخسر ريال سوسيداد مرة واحدة من آخر 6 مباريات تنافسية، وسيسعى اليوم إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام “مانشستر يونايتد”، قبل ان يطير إلى انجلترا لخوض مباراة الإياب على ملعب “أولد ترافورد”.