الميركاتو | رئيس ليون يحرج برشلونة بتصريح عن ديباي

أكد رئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي، جان ميشيل أولاس أنه حاول بالفعل مساعدة مهاجم الفريق، ممفيس ديباي في الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني، خلال نوافذ سوق الانتقالات الماضية.

وكان ديباي (27 عامًا) أحد أولويات المدير الفني لبرشلونة، رونالد كومان، في الميركاتو الصيفي والشتوي الماضيين، لكن أزمات النادي الكتالوني الاقتصادية، كانت السبب وراء عدم نجاح الصفقة.

وقال أولاس في تصريحاته لصحيفة “Le Progrés” الفرنسية: “بالنسبة لديباي، فإن هذا العام سيكون الأخير له معنا، وهو لاعب موهوب للغاية وذو مستوى عالمي ولا يوجد الكثير مثله في الفريق، فهو يقدم الكثير من الحلول”.

وأضاف: “لطالما أردته أن يبقى معنا، لكن عروضنا لم تقنعه، وحاولنا مساعدته في الذهاب إلى برشلونة، لكن ذلك لم يكن متاحًا من الناحية المالية”.

وأكمل: “حتى اليوم الأخير في عقده سوف نؤمن بمحاولاتنا لإقناعه بالتجديد، رغم أنه في الوقت الحالي ليس مُمكنًا، ولكن لما لا؟”.

وينتهي عقد ديباي مع ليون في الصيف القادم، وهو ما يجعل الفرصة قائمة أمام برشلونة للحصول على خدماته بالمجان بعد نهاية الموسم الحالي، بعدما أخفق في ضمه خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

جدير بالذكر أن ممفيس ديباي انضم إلى ليون في صيف 2017، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي نظير 16 مليون يورو، وشارك النجم الهولندي مع الفريق الفرنسي منذ ذلك الحين في 164 مباراة، سجل خلالها 68 هدفًا وقدم 49 تمريرة حاسمة.