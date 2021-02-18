بث مباشر بين سبورت | مشاهدة مباراة ارسنال وبنفيكا في الدوري الاوروبي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر بين سبورت لمواجهة “ارسنال وبنفيكا” في أهم مباريات اليوم الخميس 18-2-2021 ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 الإقصائي من الدوري الاوروبي “اليورباليج”.

ينقل بث مباشر مباراة “ارسنال وبنفيكا” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد عبده”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

وتقام مواجهة ارسنال وبنفيكا على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، بإدارة من الحكم التركي “كونيت شاكير”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يستقبل نادي بنفيكا ضيفه “ارسنال” على ملعب روما ولاتسيو “الأولمبيكو”، بدلاً من ملعبه النور “دالوش”، وذلك بسبب الإجراءات الإحترازية التي فرضتها دولة البرتغال.

ويسير نادي بنفيكا بشكلٍ سيء على المستوى المحلي، عكس ما كان عليه في دور المجموعات من بطولة الدوري الاوروبي، حيث تأهل إلى هذا الدور بعدما حقق 3 انتصارات و3 تعادلات احتل بهما المرتبة الثانية من المجموعة الرابعة.

وحقق بنفيكا انتصار وحيد من آخر 6 مباريات خاضها في الدوري البرتغالي، وخسر في مثلها، وتعادل في 4 مناسبات، ويقبع في المركز الرابع برصيد 38 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن المتصدر “سبورتينج لشبونة”.

على الجانب الآخر، يتطلع نادي ارسنال إلى تفادي مصير الموسم الماضي، عندما ودع بطولة الدوري الاوروبي من الدوري الحالي -32-، على يد “أولمبياكوس” اليوناني.

وصعد ارسنال إلى هذا الدور بعدما حصد العلامة الكاملة بـ18 نقطة من 6 مباريات خاضها في دور المجموعات، ليتأهل على رأس المجموعة الثانية والتي كانت تضم مولده النرويجي، ودوندالك الآيرلندي، ورابيد فيينا النمساوي.

بنفيكا 0-0 آرسنال

ملعب الأولمبيكو (روما- ايطاليا)

الدوري الأوروبي (دور الـ 32-الذهاب)

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تشكيلة ارسنال اليوم: لينو – جابريل باوليستا – دافيد لويز – هيكتور بيريين – سواريس – ساكا – شاكا – سيبايوس – أوديجارد – سميث روي – أوباميانج.

تشكيلة بنفيكا اليوم: ليتي – أوتاميندي – فيرتونخين – لوكاس فيريسيمو – فيجيل – عادل تاعرابت – جريمالدو – بيزي – جونكالفيس – لوكا فالدشميت – داروين جابريل نونيز ريبيرو

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