نتيجة مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي

تعرف على نتيجة مباراة الهلال والاتفاق، في إحدى مباريات اليوم الخميس 18-2-2021 ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

واصل الهلال مطاردته للشباب متصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي)، وذلك بعد فوزه على ضيفه الاتفاق 3-1.

انتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي، وخلال الشوط الثاني تقدم الهلال عن طريق بافتيمبي جوميز في الدقيقة 58، قبل أن يضيف كاريلو الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 80 سجل جوميز الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يسجل الاتفاق هدفه الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ضربة جزاء عن طريق فيليب كيش.

ورفع اليوم بافتيمبي جوميز مهاجم الهلال رصيده الى 14 هدف فى صدارة ترتيب هدافى الدوري السعودي، بفارق هدفين عن كريستيان جوانكا لاعب فريق الشباب.

ورفع الهلال رصيده إلى 36 نقطة بفارق نقطتين خلف الشباب المتصدر، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 27 نقطة في المركز السادس.

ونجح الهلال في تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 58، عن طريق جوميز الذي استفاد من كرة مرتدة من الحايطي الذي تصدى لتسديدة فيتو، ليضعها المهاجم الفرنسي في الشباك.

وكاد سالم الدوسري أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 60، بعدما سدد كرة قوية بالقدم اليسرى، لكنها جاءت أعلى عارضة مرمى الاتفاق.

وسجل الهلال الهدف الثاني في الدقيقة 73 عن طريق كاريلو، الذي تلقى كرة عرضية من ياسر الشهراني ليتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

وواصل الهلال سيطرته على المباراة ونجح في تسجيل الهدف الثالث عن طريق جوميز، بعدما توغل كاريلو من الجهة اليسرى لمرمى الاتفاق، ليمرر كرة إلى جوميز أمام المرمى، لم يتردد المهاجم الفرنسي في إيداعها بالشباك في الدقيقة 80.

وبعد أن أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، عاد ليتأكد من تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، ليحتسب ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد ياسر الشهراني لاعب الهلال، لينفذها فيليب كيش لاعب الاتفاق بنجاح مسجلا هدف فريقه الوحيد، لينهي الحكم المباراة بعد ذلك.

نقل بث المباشر مباراة “الهلال والاتفاق” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “فهد العتيبي”.

واقيمت مواجهة الهلال والاتفاق على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، وانطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر، 17:20 بتوقيت جرينتش.

كان الهلال قد تلقى صدمة قوية في الجولة الماضية بخسارته أمام الفريق الذي يتواجد في المركز قبل الأخير “ضمك”، ليظل بانتصارين فقط في آخر 9 مباريات خاضها في الدوري السعودي في سجلٍ سلبي ومقلق للغاية لعشاق الموج الأزرق.

وسعي اليوم الهلال إلى تحقيق الانتصار على الاتفاق، من أجل الإرتقاء إلى المركز الثاني على حساب “أهلي جدة” الذي تعادل مع “العين” أمس، وتقليص الفارق مع المتصدر “الشباب” الخاسر أمام “الفتح” أول أمس لحساب الجولة الحالية.

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