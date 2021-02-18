تصنيف الفيفا: بلجيكا تحافظ على الصدارة وتونس الأولى عربياً

المنامة - ياسر ابراهيم - حافظت بلجيكا على صدارتها للتصنيف العالمي لكرة القدم في أول إصدار عن عام 2021.

وبهذا فإن بلجيكا ستحافظ على صدارتها للتصنيف العالمي الذي تعتليه منذ ثلاثة أعوام، حيث تتقدم على فرنسا الثانية والبرازيل الثالثة دون أن يشهد ترتيب العشرة الأوائل أي تغيير منذ آخر تصنيف في ديسمبر العام الماضي.

أما عربياً فقد حافظت تونس على صدارتها باحتلالها المركز السادس والعشرين عالميا متقدمة على الجزائر التي تحتل المركز الحادي والثلاثين والمغرب الذي تقدم مركزين ليحتل المركز الثالث والثلاثين ومصر التي تتواجد في المركز التاسع والأربعين وبعدها قطر في المركز الثامن والخمسين.