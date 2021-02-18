الامارات | دقيقتان تقلبان الخسارة إلى فوز لشباب الأهلي.. ونقاط مهمة تضيع من حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقتان تقلبان الخسارة إلى فوز لشباب الأهلي.. ونقاط مهمة تضيع من حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق شباب الأهلي اليوم في خطف 3 نقاط ثمينة من مضيفه حتا، بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1، ليصل إلى النقطة 29، بينما يبقى رصيد فريق حتا عند 5 نقاط. وكاد حتا يحقق المفاجأة حتى الدقيقة 86، بعدما تقدم بهدف السويدي نيهاد بيسارا في الدقيقة 58، قبل أن يحرز شباب الأهلي هدفين في الدقيقتين 86 و87 من عمر المباراة.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى الفني، وانتهى بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني حصل البرازيلي خيسوس، على أخطر فرص المباراة من عرضية وهو منفرد تماماً بالمرمى، ولكنه لعب الكرة برأسه بعيدا عن المرمى، وبعدها عاقب حتا شباب الأهلي على ضياع الفرص، ونجح في إحراز هدفه الأول من تسديدة رائعة من مسافة بعيدة عن طريق بيسارا في الدقيقة 58.

وحاول فريق شباب الأهلي العودة، بينما في المقابل كاد لاعب حتا عبدالله كاظم، يحرز هدف فريقه الثاني من هجمة منظمة انفرد بها، لتصطدم بالعارضة وتضيع فرصة هدف مؤكد لحتا. وحصل لاعب حتا حبيب يوسف، على بطاقة حمراء في الدقيقة 84، بعدها نجح شباب الأهلي في إحراز هدفين متتاليين عن طريق يحيى الغساني، ومحمد جمعة، من هجمتين منظمتين ليخطف نقاط المباراة بصعوبة، وينجو من كمين حتا.

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