الامارات | الشارقة يستعيد فرحته.. وتعادل "ظالم" للجزيرة وبني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يستعيد فرحته.. وتعادل "ظالم" للجزيرة وبني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد فريق الشارقة فرحته، بعدما كان الفريق قد تعثر بالتعادل مع الظفرة 1-1، ومنح الجزيرة فرصة تصدر دوري الخليج العربي، لكن "فخر أبوظبي" تعادل اليوم في مباراة درامية مع بني ياس 3-3، ليستمر "الملك" في صدارة الترتيب برصيد 37 نقطة متفوقاً على الجزيرة في المواجهات المباشرة، بينما رفع "السماوي" رصيده إلى 33 نقطة.

ورغم أن النيجيري إيموه إيزيكيل أنقذ الجزيرة من خسارة محققة، بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وفي الوقت نفسه كاد بني ياس يتلقى خسارة كبيرة بدخول مرماه هدفين في أول 15 دقيقة من المباراة، ولكن نتيجة التعادل تعد ظالمة للفريقين.

وأهدر الجزيرة فرصة محققة لمواصلة انتصاراته بعدما تقدم بهدفين في توقيت مبكر، إذ باتت المباراة سهلة لـ "فخر أبوظبي"، ولكن الهدف الذي أحرزه البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 41 من الشوط الأول أعاد الإثارة للمباراة.

وكان كواس قد تقدم للجزيرة، ثم عزز مبخوت بهدف ثان، قبل أن يقلص البرازيلي بيدرو الفارق لبني ياس، ثم يضيف زميله الارجنتيني خيمينيز هدفين، لكن إيزيكيل كانت له الكلمة الأخيرة بهدف التعادل في الوقت القاتل.

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