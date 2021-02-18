شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتلقي هزيمة أمام القادسية بالدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر فريق النصر أمام القادسية بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب إيدسون فيليب في الدقيقة الـ23 من زمن المباراة لصالح فريق القادسية.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد القادسية إلى 28 نقطة في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد النصر عند 25 نقطة في المركز الثامن.