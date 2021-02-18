شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدي ينصح مصطفى محمد بتطبيق «نظرية محمد صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه احمد مجدي لاعب نادي الزمالك السابق نصيحة لمصطفي محمد لاعب الزمالك والمحترف في جالاتا سراي التركي بعدم الالتفات للقيل والقال والتصريحات التي تنتقده بسبب وبدون سبب.

وطالب «مجدي» من مصطفي محمد بتطبيق نظرية محمد صلاح بأن يفصل حياته عن مصر منذ وصوله لتركيا؟

وقال مجدي لمصطفي محمد :«ركز يا مصطفي في مشوارك في تركيا وافصل حياتك وشغلك واقفل ودنك وركز في هدفك وهتوصل لطموحك وسيب الكلام اللي يتقال عليك يترمي في الزبالة، ‏كلمه قالهالي محمد صلاح وأنا بقابله في ليفربول قالي لما بوصل إنجلترا بفصل حياتي عن مصر تمامًا وهو ده النجاح».