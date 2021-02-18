شكرا لقرائتكم خبر عن «النني» على مقاعد بدلاء أرسنال أمام بنفيكا بالدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد الدولي المصري محمد النني على مقاعد بدلاء آرسنال الإنجليزي الأساسي في مواجهة مضيفه بنفيكا البرتغالي، في تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، على ملعب «الأولمبيكو» بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي «يوروباليج».

تشكيل أرسنال كالتالي..

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: بيليرين- ديفيد لويز- جابريال- سيدريك سواريس

خط الوسط: سيبايوس- تشاكا- ساكا

خط الهجوم: أوديجارد- سميث رو- أوباميانج