شكرا لقرائتكم خبر عن «كومان» يحسم موقفه من بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية عن موقف الفرنسي كينجسلي كومان، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، من الرحيل عن صفوف النادي البافاري في فترة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب انتهاء الموسم الحالي 2020-2021.

وأفادت عدد من التقارير الصحفية رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ضم اللاعب صاحب الـ24 عامًا؛ لتدعيم صفوفه في الصيف وإغرائه براتب كبير، حال انضمامه للشياطين الحمر.

وذكرت الصحيفة أن «كومان» لا يرغب في الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ، حيث يشعر اللاعب الفرنسي أن لديه المزيد ليقدمه للبايرن بالإضافة لشعوره بالسعادة بوجوده داخل العملاق البافاري