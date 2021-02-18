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رسميًّا مصر تتأهل لبطولة إفريقيا للسلة

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هبة الله محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل المنتخب المصري لكرة السلة رسميًا إلى بطولة إفريقيا، التي تستضيفها رواندا في الفترة من 24 أغسطس حتى 5 سبتمبر.

واستطاع منتخب الفراعنة حجز تذكرته بعد إلغاء مباراته مع أوغندا والتي كان المقرر إقامتها اليوم الخميس، بعد اكتشاف وجود إصابات في منتخب أوغندا بفيروس .

وأعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد السلة على «فيس بوك» تأهل المنتخب الوطني للبطولة.

الاتحاد المصري لكرة السلة

إذ حصل منتخب مصر على نقاط المباراة كاملة ليرتفع رصيده إلى 8 نقاط، ويتبقى للفراعنة مواجهتان أمام الرأس الأخضر والمغرب يومي 20 و21 فبراير الجاري.

وتنص قوانين المسابقة على تأهل الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لبطولة إفريقيا للسلة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    174,426

  • تعافي

    135,349

  • وفيات

    10,050

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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