شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًّا مصر تتأهل لبطولة إفريقيا للسلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل المنتخب المصري لكرة السلة رسميًا إلى بطولة إفريقيا، التي تستضيفها رواندا في الفترة من 24 أغسطس حتى 5 سبتمبر.

واستطاع منتخب الفراعنة حجز تذكرته بعد إلغاء مباراته مع أوغندا والتي كان المقرر إقامتها اليوم الخميس، بعد اكتشاف وجود إصابات في منتخب أوغندا بفيروس كورونا.

وأعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد السلة على «فيس بوك» تأهل المنتخب الوطني للبطولة.

الاتحاد المصري لكرة السلة

إذ حصل منتخب مصر على نقاط المباراة كاملة ليرتفع رصيده إلى 8 نقاط، ويتبقى للفراعنة مواجهتان أمام الرأس الأخضر والمغرب يومي 20 و21 فبراير الجاري.

وتنص قوانين المسابقة على تأهل الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لبطولة إفريقيا للسلة.