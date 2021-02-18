شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتفوق على كل مهاجمي أوروبا برقم جديد: «رد على كل الانتقادات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف العالم في مجال الرياضة سيمون برانديش عن إحصائية جديدة أنصفت النجم المصري محمد صلاح أمام الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية رغم تصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان اللاعب قد تعرض لانتقادات ادعت عدم بذله مجهودا كافيا للضغط على الخصوم في الثلث الأخير من الملعب، وهو ما كذبته الإحصائية التي نشرها برانديش، إذ أكدت أنه يتفوق على كل مهاجمي أوروبا في تلك الجزئية تحديدًا إذ ضغط في 186 مرة على الخصوم في رقم لا يعادله سوى فوتر فيجورست، مهاجم فولفسبورج الألماني.

وعلق «برانديش» على الإحصائية عبر حسابه على «تويتر» قائلًا: «مو الكسول هو أكثر المهاجمين ضغطًا في الثلث الأخير في أوروبا بأكملها».

ولا يزال يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفًا، كما وصل إلى هدفه رقم 24 هذا الموسم مع ليفربول في جميع البطولات بعد قيادته للفريق للفوز على لايبزيج الألماني في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع بهدفين نظيفين.