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محمد صلاح يتفوق على كل مهاجمي أوروبا برقم جديد: «رد على كل الانتقادات»

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف العالم في مجال سيمون برانديش عن إحصائية جديدة أنصفت النجم المصري محمد صلاح أمام الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية رغم تصدره قائمة هدافي الممتاز.

كان اللاعب قد تعرض لانتقادات ادعت عدم بذله مجهودا كافيا للضغط على الخصوم في الثلث الأخير من الملعب، وهو ما كذبته الإحصائية التي نشرها برانديش، إذ أكدت أنه يتفوق على كل مهاجمي أوروبا في تلك الجزئية تحديدًا إذ ضغط في 186 مرة على الخصوم في رقم لا يعادله سوى فوتر فيجورست، مهاجم فولفسبورج الألماني.

وعلق «برانديش» على الإحصائية عبر حسابه على «تويتر» قائلًا: «مو الكسول هو أكثر المهاجمين ضغطًا في الثلث الأخير في أوروبا بأكملها».

ولا يزال يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفًا، كما وصل إلى هدفه رقم 24 هذا الموسم مع في جميع البطولات بعد قيادته للفريق للفوز على لايبزيج الألماني في ذهاب دور الـ 16 من هذا الأسبوع بهدفين نظيفين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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