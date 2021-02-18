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ليفربول ممنوع من خوض لقاء لايبزيج على «الآنفليد»

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن المعلب الذي سيتضيف لقاء العودة بين ليفربول ولايبزيج الألماني ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة ، يشكل أزمة كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكشف موقع «ديلي ميل» البريطاني في تقريره الذي نشر اليوم، أن ليفربول محروم من لعب لقاء العودة على أرضه نظرًا للإجراءات الحكومية التابعة للمملكة المتحدة الخاصة بالوقاية من فيروس ، والتى تلزم الفرق أو اللاعبين العائدين للدولة العظمى على العزل الصحفي لمدة 10 أيام، وهو ما يصعب تنفيذه على فريق لايبزيج لإرتباطاته بالدوري الألماني.

وأكد التقرير، أن الاتحاد الأوروبي يفاضل حاليًا بين 6 دول لاحتضان لقاء العودة الذي يقام في 10 مارس المقبل، على أنه من المحتمل أن يستضيف ملعب بوشكاش الذي احتضن اللقاء الأول، لمباراة العودة.

وكان ليفربول قد فاز على لايبزيج الألماني بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء الماضي في المجر، بفضل أقدام النجمين الكبيرين صلاح، وماني.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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