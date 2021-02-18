شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبدالملك يعلق على فوز يد زمالك على الأهلي: «إيه الجديد؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد عيد عبدالملك، نجم نادي للزمالك ومنتخب مصر السابق، على فوز الزمالك على الأهلي في قمة الدوري في كرة اليد اليوم بنتيجة ٢٨-٢٧.

وقال: «عادي طبعًا إيه الجديد يعني ديما بنكسب الأهلي»، مضيفًا: «يد الزمالك هي ملك كرة اليد في مصر ولا يوجد أي فريق سيقف أمام هؤلاء الكوماندوز إذا توفرت لهم الإمكانيات والاستقرار الفني والإداري».

وأكد لاعب الزمالك السابق أن لاعبي يد الزمالك «رجالة مارسوا هوايتهم بالفوز على الأهلي وتعويض تأخرهم لفوز ثمين».